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        Diyarbakır'da joker operasyonu: 12 gözaltı

        DİYARBAKIR'da motorlu taşıtlar sürücü adaylarının yerine sınavlara özel düzeneklerle giren şüphelilere yönelik düzenlenen 'Fısıltı' operasyonunda 12 kişi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:00
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        Diyarbakır'da joker operasyonu: 12 gözaltı
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        DİYARBAKIR’da motorlu taşıtlar sürücü adaylarının yerine sınavlara özel düzeneklerle giren şüphelilere yönelik düzenlenen ‘Fısıltı’ operasyonunda 12 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin iç çamaşırlarında, ayakkabı tabanında ve kulak içerisindeki cihazlarla yakalanması kameraya yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, motorlu taşıtlar sürücü sınavlarında adayların yerine özel düzenekle girileceği ihbarını aldı. 4 ay çalışma yapan uzman polislerden oluşan özel ekip, sürücü sınavlarının yapılacağı alan ile sürücü kurslarının bulunduğu iş yerlerine sivil olarak girdi. Burada gözlem yapan polisler, sürücü adaylarının yerine özel düzeneklerle bazı kişilerin girdiğini tespit etti. Polis, suç organizasyonu kuran şebekenin 70 adayın yerine sınava girmek için hazırlık yaptığını belirledi. Şebekenin görsel ve işitsel cihazlarla para karşılığı bu işi yaptığı ve adayların sınavdan bu yöntemle geçmeyi hedefledikleri ortaya çıktı.

        ÖZEL DÜZENEKLER ELE GEÇİRDİ

        Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi. İş yeri ve evlere Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinlerle giren polis, düzenlediği ‘Fısıltı’ operasyonunda 12 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, sınavlara iç çamaşırlarında, ayakkabı tabanında ve kulak içerisindeki cihazlarla girdiği ortaya çıktı. Operasyonda ve yapılan aramalarda şüphelilerin düzenekleri yerleştirmesi ve yakalanması kameraya yansıdı. Ev ve sürücü kurslarındaki aramalarda özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları, akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller, kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar ve kursiyer belgeleri, 1 tabanca, lehim makineleri, kablolar, banka kartları, e-imzalar, mobil Wi-Fi ve bluetooth düzenekler ele geçirildi.

        Polisin gözaltına aldığı 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan polis, geçmiş sınavları da incelemeye aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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