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        Rögarlara girip 1 ton kablo çalan şebekeye 'Menfez' operasyonu: 14 gözaltı

        DİYARBAKIR'da rögarlara girerek 1 ton kablo çalıp eritip satan şebekeye yönelik düzenlenen 'Menfez' operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 09:50
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        Rögarlara girip 1 ton kablo çalan şebekeye 'Menfez' operasyonu: 14 gözaltı
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        DİYARBAKIR’da rögarlara girerek 1 ton kablo çalıp eritip satan şebekeye yönelik düzenlenen ‘Menfez’ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke liderinin yakalanma anı ve polisin ona ‘Yolun sonuna geldik’ demesi kameraya yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine kentin farklı bölgelerinde kablo çalındığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Özel ekip kuran polis, hırsızlıkların yaşandığı mahallelerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 02.00 ila 04.00 saatleri arasında rögar kapaklarını açıp giren şüphelileri gördü. Ekipler, titiz çalışmayla şüphelilerin otomobilini tespit etti. Hırsızlık yapan şüphelilerin bölgeden ayrılarak kıyafet değiştirdiği belirlendi.

        POLİSTEN ŞEBEKE LİDERİNE, ‘YOLUN SONUNA GELDİK’

        Polis şüphelilerin, Diyarbakır merkezli Antalya ve Gaziantep’te olduğunu tespit etti. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinlerle 2 aylık teknik takip yaptı. 1 ton kablonun çalındığını tespit eden polis, 50 ekip ve 200 personelle şüphelilere yönelik ‘Menfez’ adı verilen operasyon yaptı. Operasyonda 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Polisin yakalanan şebeke liderine ‘Yolun sonuna geldik’ dediği anlar, kameraya yansıdı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği, ruhsatsız 2 tabanca ve uzun namlulu silaha ait fişekler ele geçirildi.

        Şüphelilerin, çaldıkları bakır kabloları eriterek sattıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca açık cezaevinde tutuklu bulunan kişinin firar etmesine yardım ettiği, bu kişinin sahte kimlikle kent girişinde yakalandığı tespit edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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