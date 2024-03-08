Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde CHP'li belediye başkan adayı, adaylıktan çekilip AK Parti'ye geçti

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayı Halit Kaya adaylıktan çekilirken, İlçe Başkanı Behçet Kaya da istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 21:42 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde CHP'li belediye başkan adayı, adaylıktan çekilip AK Parti'ye geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayı Halit Kaya adaylıktan çekilirken, İlçe Başkanı Behçet Kaya da istifa etti. Belediye başkan adayı Kaya ile ilçe Başkanı Kaya, istifalarının ardından AK Parti'ye katıldı.

        Çınar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkan adayı olan Halit Kaya adaylıktan çekilip, İlçe Başkanı Behçet Kaya ile birlikte istifa etti. Partilerinden istifa ederek dilekçelerini partiye verecek olan Halit Kaya ve Behçet Kaya, AK Parti'ye geçti. 

        Konuyla ilgili olarak konuşan Behçet Kaya, "Resmi olarak CHP İl Başkanlığına 3 gün önce istifamı sundum" dedi. 

        Halit Kaya ise istifa ettiğini ve resmi olarak istifasını CHP İl Başkanlığı'na sunacağını söyledi. CHP İl Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre ise sadece İlçe Başkanı Behçet Kaya'nın istifa dilekçesini 3 gün önce sunduğu, belediye başkan adayı ile ilgili bir istifa dilekçesinin gelmediği belirtildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Maçta 8 gol var!
        Maçta 8 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Eş başkanlık mor çizgimizdir
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Eş başkanlık mor çizgimizdir
        Diyarbakır'da kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yüzmede yarıştı
        Diyarbakır'da kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yüzmede yarıştı
        KADEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        KADEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüph...
        Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüph...
        Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
        Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
        Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı dağa götürüp, kurda, kuşa yem ettiler
        Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı dağa götürüp, kurda, kuşa yem ettiler