Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilciliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Teşkilat Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Öğretmenevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, kadınlar bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, programda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelmenin en önemli sebebinin kadınların toplumdaki önemini vurgulamak olduğunu söyledi.

Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanda elde ettiği başarıların bugün daha iyi göründüğünü belirten Ataman, kadınların aynı zamanda iş dünyasında da önemli roller üstlendiğini belirtti.

Kadınların tarih boyunca toplumun temel yapı taşları olduğunu kaydeden Ataman, şöyle konuştu:

"Bizim kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de çocuğu yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir. Kadınların gücü ve yetenekleri her geçen gün daha fazla fark edilmekte ve takdir edilmektedir. Türkiye'nin gücü kadının gücü diyerek, tüm kadınlarımıza hayata kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyorum."

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın da 8 Mart'ın anmadan çok, kutlamaya dönmüş bir gün olduğunu kaydetti.

Aydın, "İsmi Anadolu olan bir coğrafyada, analığı aşağılayan kim olursa olsun onun karşısında duracağız. Bizim tarihimiz mücadele eden kadınlarla dolu. Memur-Sen'li kadınlar olarak bizler, sadece kadın örgütlüğündeki eksikliği gidermedik, aynı zamanda kadın bakışına da şaşı bakışı değiştirdik." ifadelerini kullandı.