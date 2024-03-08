Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Y.A.'nın tedavisi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada K.A. (17) ile Y.A. yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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