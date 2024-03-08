Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada K.A. (17) ile Y.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Y.A.'nın tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.