Dicle Elektrik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanları için etkinlik düzenledi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'daki hizmet binasında, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kadın çalışanlara hediye paketleri dağıtıldı.

Arvas, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şirketimizde görev alan değerli kadın çalışanlarımızın emeklerini ve katkılarını kutlamak, onlara olan minnettarlığımızı göstermek amacıyla bir araya geldik. Bu özel gün, kadınların toplumsal hayattaki rollerinin ve başarılarının altını çizmek için mükemmel bir fırsat sunuyor." dedi.

Etkinlik kapsamında şirket çalışanlarından oluşan Dicle Müzik Grubu tarafından dinleti gerçekleştirildi. Grup, ilk performansıyla dinleyicilerden beğeni aldı.