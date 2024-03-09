Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ehliyet sınavlarında adaylara kopya çektiren 12 kişiye gözaltı

        Diyarbakır'da, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ehliyet sınavlarında adaylara kopya çektiren 12 kişiye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen 4 aylık çalışmada, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na gireceklerin üzerlerine görsel ve işitsel özel düzenekler kurarak sınav esnasında kopya çektiren ve her sınav başı sınava girecek adaylardan para alarak maddi menfaat elde eden şüphelilerin olduğu belirlendi.

        İçlerinde özel sürücü kursu çalışanlarının da yer aldığı suç organizasyonuna yönelik dün düzenlenen "Fısıltı" adlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller, kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar, kursiyer belgeleri, tabanca, lehim makineleri, kablolar, kredi kartları, e-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi.

        Yapılan çalışmalarla yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellendi, ayrıca geçmiş sınavlar incelemeye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, ilçelerde vata...
        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, ilçelerde vata...
        Diyarbakır'da firari 5 hükümlü ile aranan 3 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da firari 5 hükümlü ile aranan 3 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da joker operasyonu: 12 gözaltı
        Diyarbakır'da joker operasyonu: 12 gözaltı
        Diyarbakır'da yaklaşık 8 bin kozadan gelinlik tasarlandı
        Diyarbakır'da yaklaşık 8 bin kozadan gelinlik tasarlandı
        Dicle Elektrik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Dicle Elektrik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Rögarlara girip 1 ton kablo çalan şebekeye 'Menfez' operasyonu: 14 gözaltı
        Rögarlara girip 1 ton kablo çalan şebekeye 'Menfez' operasyonu: 14 gözaltı