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        Diyarbakır'da ilk teravihte camiler doldu

        DİYARBAKIR'da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 22:36 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:40
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        Diyarbakır'da ilk teravihte camiler doldu
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        DİYARBAKIR'da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

        Diyarbakır’da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri tercih etti. Yatsı namazının ardından İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen tarihi Ulucami’ye gelen cemaat ilk teravih namazı için saf tuttu. Ulucami İmamı Hidayet Yılmaz, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulunarak, teravih namazını kıldırdı.

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