Diyarbakır'da ilk teravihte camiler doldu

Diyarbakır’da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri tercih etti. Yatsı namazının ardından İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen tarihi Ulucami’ye gelen cemaat ilk teravih namazı için saf tuttu. Ulucami İmamı Hidayet Yılmaz, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulunarak, teravih namazını kıldırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.