Diyarbakır'da koza, çuval ve akasya yaprağıyla hazırlanan gelinlikler defileyle tanıtıldı

Diyarbakır'da gelinlik üretimi ve satışı yapan firma, koza, çuval ve akasya yapraklarıyla hazırladığı tasarımlarını tanıtmak için defile düzenledi.

Firmanın sahibi Mehmet Kaymak, merkez Kayapınar ilçesindeki modaevinin önünde düzenlediği defilede; çuval, iplik, akasya yaprağı, palmiye yaprağı, begonvil çiçeği ve koza gibi farklı ürünler kullanarak hazırladığı gelinlikleri tanıttı.

Gelinliklerin ilgi gördüğü defileyi vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti.

Firma sahibi Kaymak, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır bu sektörde faaliyet yürüttüklerini söyledi.

İlginç gelinlik tasarımlarına imza attıklarını ifade eden Kaymak, daha önce yaptıkları tasarımlara yenilerini eklediklerini belirtti.

Kaymak, "Güzel ve anlamlı modelleri defilemiz için hazırladık. Şu an model arkadaşımızın üzerinde gördüğünüz Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yetişen ipek kozasından hazırladığımız bir gelinlik tasarımı. 8 bin ipek kozası kullanarak hazırladık. Onun hemen yanında çuvaldan, iplikten yaptığım bir tasarım var. Diğer arkadaşımızın taşıdığı gelinlik palmiye yaprağı ile hazırlandı. Begonvil çiçeğinden, akasya yaprağından yaptığım tasarım var. Bu ürünleri hazırladığımız için çok mutluyuz, sevinçliyiz." dedi.