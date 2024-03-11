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        Minibüsün çarptığı Samet öldü; kaza kamerada

        DİYARBAKIR'da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Samet Tosun'a (17) minibüs çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:50
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        Minibüsün çarptığı Samet öldü; kaza kamerada
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        DİYARBAKIR’da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Samet Tosun'a (17) minibüs çarptı. Tosun hayatını kaybederken, o anlar kameraya yansıdı.

        Kaza, dün öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Samet Tosun’a, Ş.K. (30) yönetimindeki halk otobüsü olarak kullanılan 21 HO 1107 plakalı minibüs çarptı. Aracı durduran Ş.K. ile çevredekiler yardıma koştu. Otomobille Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Samet Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Samet’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü Ş.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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