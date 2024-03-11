Diyarbakır'da 16 yaşındaki Kamil'in öldüğü kavgada kuzeni tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada ölen Kamil Aktepe’nin (16) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan amcasının oğlu Askeri Aktepe (48) tutuklandı. Aktepe ifadesinde, tarafları ayırmak için havaya ateş ettiğini belirterek, “Taraflar kendi aralarında sopalarla kavga ediyorlardı. Ben de ayırmak için 10 metre mesafeden havaya ateş ettim” dedi.

Olay, 8 Mart’ta akşam saatlerinde Çınar ilçesinin kırsal Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında arazide hayvanların otlatılması nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kamil Aktepe, A.A., M.A. ve Y.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamil Aktepe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Aktepe’nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alınarak Yuvacık Mahallesi’nde toprağa verildi.

‘TARAFLARI AYIRMAK İÇİN 10 METRE MESAFEDE HAVAYA ATEŞ ETTİM’

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Askeri Aktepe, A.A., A.A., H.A., Ş.A., V.A., Y.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Aktepe ifadesinde köy meydanında tarafların kavga ettiklerini gördüğünü belirterek, “Yanımda bulundurduğum silahımla tarafları ayırmak için olay yerine gittim. Taraflar kendi aralarında sopalarla kavga ediyorlardı. Ben de ayırmak için 10 metre mesafeden havaya ateş ettim. Bu sırada benden başka silah kullanan yoktu. Babam veya kimse bana hiçbir şekilde bir şey demedi. Ölen kişinin nasıl öldüğünü bilmiyorum. Tarafları birbirinden ayırdıktan sonra ben koyunların yanına gittim. Yanımda bulunan iki silah da bana aittir. Kaçmadım, ölen kişiyi de ben öldürmedim” diye konuştu.