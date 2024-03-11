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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:01
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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        İlçenin Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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