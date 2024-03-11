Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçenin Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

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