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        Diyarbakır'da şarampole devrilen servis minibüsündeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:45
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        Diyarbakır'da şarampole devrilen servis minibüsündeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan M.A. yönetimindeki 21 AAU 209 plakalı servis minibüsü, merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu Gürdoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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