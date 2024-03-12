Diyarbakır'da şarampole devrilen servis minibüsündeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.
Rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan M.A. yönetimindeki 21 AAU 209 plakalı servis minibüsü, merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu Gürdoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
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