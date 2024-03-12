Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Akrabaların silahlı kavgasında arada kalan kadın öldü

        DİYARBAKIR'da akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada arada kalan Mürsel Kaya (50) adlı kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akrabaların silahlı kavgasında arada kalan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada arada kalan Mürsel Kaya (50) adlı kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arada kalan Mürsel Kaya ile Bahar ve Üzeyir K. çifti yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mürsel Kaya, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaşamını yitiren Kaya’nın taraflarla akraba olduğu ancak olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

        Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Samet'in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı
        Samet'in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
        Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Er...
        Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Er...
        Diyarbakır Valisi Su'dan, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u...
        Diyarbakır Valisi Su'dan, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u...
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısıyla denetimleri sıklaştır...
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısıyla denetimleri sıklaştır...
        Yatırımcılar Güneydoğu'daki OSB'lerde fabrika kurmak için sırada bekliyor
        Yatırımcılar Güneydoğu'daki OSB'lerde fabrika kurmak için sırada bekliyor