Akrabaların silahlı kavgasında arada kalan kadın öldü

DİYARBAKIR’da akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada arada kalan Mürsel Kaya (50) adlı kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arada kalan Mürsel Kaya ile Bahar ve Üzeyir K. çifti yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mürsel Kaya, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaşamını yitiren Kaya’nın taraflarla akraba olduğu ancak olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis, soruşturmayı sürdürüyor.