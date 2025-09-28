Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (4)

        CENAZELERİDİL'DE TOPRAĞA VERİLDİMersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Emine İrem Oktan (18) ile Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) cenazeleri Şırnak'ın İdil ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 21:30 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:35
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (4)
        CENAZELERİDİL’DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Emine İrem Oktan (18) ile Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan’ın (51) cenazeleri Şırnak’ın İdil ilçesine getirildi. Kuzenler Emine İrem ve Maşallah Oktan’ın cenazeleri ilçeye bağlı Tepecik köyünde, Halil Boztoğan’ın cenazesi ise Ulak köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

