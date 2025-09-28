Habertürk
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:56
        
        

        Merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi yanında düzenlenen etkinliğe, eğitimi tamamlayan çocuklar Ulu Cami önünden Gazi Caddesi boyunca yürüyerek geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte çocuklar ilahiler seslendirdi, Hacivat ile Karagöz oyunu sahnelendi ve ardından ikindi namazı cemaatle kılındı.

        Vakıf adına konuşan Davut Yazgil, "Hayat Namazla Güzeldir" temalı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, namazın önemine değindi, anne ve babalara çocuklarını namaza yönlendirdikleri için teşekkür etti.

        Yazgil, "Namaz, gözümüzün aydınlığıyken aynı zamanda ruhumuzun ve bedenimizin aydınlığına vesile olan bir ibadettir. Konuştuklarımız, yaptıklarımız sadece burada kalmasın. Bu fiiliyatı eve taşıyacağız. Lütfen herkes kendine bir gün belirlesin ve evladının onu sabah namazına uyandırmasına vesile olsun. Ancak bu şekilde namazı evlerimizde diriltebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğin sonunda, uçan balonlara bağlanan Sumud Filosu fotoğrafı ve destek içerikli yazılı pankart gökyüzüne bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

