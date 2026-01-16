Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:34
        Diyarbakır'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Merkez Sur ilçesi Ulu Cami önünde Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) ve Özgür Kudüs Platformunca düzenlenen etkinlikte, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        İttihad-ul Ulema üyesi Nazım Şimşek, burada yaptığı açıklamada, bugün sadece bir şehri anmak için değil, ümmetin yaralı vicdanını, insanlığın ortak sorumluluğunu ve İslam'ın mukaddes emanetini hatırlamak için toplandıklarını söyledi.

        Kudüs'ün sıradan bir şehir olmadığının altını çizen Şimşek, 3 semavi din için kutsal olan şehrin insanlığın ortak mirası olduğunu vurguladı.

        Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Mescid-i Aksa'nın evidir. Bu kıbleye dokunan el, ümmetin kalbine dokunmuş olur. Bugün kıbleye dokunulmuştur; ümmetin kalbi kan ağlamaktadır. Bugün Kudüs işgal altındadır. Bu işgal, geçici bir güvenlik uygulaması da değil, sistematik, planlı ve ideolojik bir yayılmacılığın sonucudur. Filistin topraklarında yaşananlar, kendiliğinden gelişen acımasız saldırganlıklar değildir. Bunlar, siyonist ideolojiyle beslenen, katil İsrail'in yıllardır sürdürdüğü siyonist yayılmacı anlayışın ve işgalci politikaların sonucudur.


        Gazze, uzun süredir açık bir abluka altında, karadan, havadan ve denizden kuşatılmış, bir halkın hayatta kalma mücadelesidir. Gazze, bugün dünyanın en büyük açık hava hapishanelerinden biridir. Gazze'de yaşanan her acı, Kudüs'te her kuşatma halkası aynı zihniyetin ürünüdür. Bu nedenle Kudüs'ü savunmak, Gazze'yi görmeden mümkün değildir."

        Kudüs'ün sadece Filistinlilerin değil, insanlığın meselesi olduğunu belirten Şimşek, "Buradan açık ve net bir çağrımız vardır: İsrail'in işgal politikaları artık görmezden gelinemez. Siyonist yayılmacılık, bölgesel değil, insani bir tehdit haline gelmiştir. Kudüs ve Gazze bu hafta vesilesiyle değil, sürekli gündemde tutulmalıdır." şeklinde konuştu.

        Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

