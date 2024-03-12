Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.K, B.K. ve Ü.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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