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        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında yazar Sıtkı Aslanhan ve sanatçı Alper Kış'ı Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:56
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        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında yazar Sıtkı Aslanhan ve sanatçı Alper Kış'ı Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

        "Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" mottosuyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yazar Sıtkı Aslanhan söyleşi gerçekleştirirken, Alper Kış ise sevilen ezgilerini seslendirdi.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Aslanhan "Aile ve Çocuk Eğitimi" üzerine bilgiler verdi.

        Aslanhan, günümüzde gençlerin yaşadığı sıkıntılar ve anne-babaların yaşadığı zorluklara da değindi.

        Etkinliğe katılan vatandaşlardan Can Veysel Kürüm, kentte böyle güzel etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirtti.

        ​​​​​​​​​​​​​​Program, plaket takdimi ile sona erdi.

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