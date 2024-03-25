Siirt'te hava muhalefetinin neden olduğu, 12 köyü etkileyen elektrik arızası giderildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik'in şebeke operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, olumsuz hava koşullarının birkaç gün önce Şırnak'ta, hafta sonu da Siirt'teki elektrik şebekelerinde arızaya yol açtığını belirtti.​​​​​​​

Ekiplerin kara saplanan araçları ise daha sonra bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Bunun üzerine Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü bünyesinde görevli 11 personelden oluşan 3 acil müdahale ekibi, arızayı gidermek için harekete geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kar ve şiddetli rüzgar Pervari'nin Doğan mevkisindeki iletim hattında arızaya neden oldu.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle elektrik iletim hattında oluşan arıza, Dicle Elektrik tarafından giderildi.

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