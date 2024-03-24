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        Amed Sportif Faaliyetler - 24Erzincanspor: 4-1

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek puanını 68'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:40
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        Amed Sportif Faaliyetler - 24Erzincanspor: 4-1
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek puanını 68'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

        Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta Anagold 24Erzincanspor'u ağırladı. Yaklaşık 33 bin taraftarın izlediği maçın ilk yarısında gol çıkmadı. Maçın ikinci yarısında Anagold 24Erzincanspor, 58’inci dakikada geliştirdiği atakla Kubilay Yılmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Santra vuruşuyla maça başlayan Amed Sportif Faaliyetler golden iki dakika sonra Mert Çapar’ın golüyle skoru 1-1 yaptı. Golden sonra etkili oyunu sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, 65’inci dakikada Berk İsmail Ünsal’ın golüyle 2-1’i yakaladı. 77’inci dakikada Çekdar Orhan’ın ve 90+2’nci dakikada Veli Çetin’in golüyle ev sahibi ekip, skoru 4-1’e getirerek mücadeleyi kazandı.

        Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek liderliğini korudu.

        Galeri
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        Galeri

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