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        Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain Diyarbakır'da konser verdi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında İsveçli şarkıcı Maher Zain, kentte hayranlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:29
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        Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain Diyarbakır'da konser verdi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında İsveçli şarkıcı Maher Zain, kentte hayranlarıyla buluştu.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

        "Bereketin izinde Diyarbakır'da ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı Maher Zain, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda dün akşam sahne aldı.

        Diyarbakırlıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Zain, Türkçe ve Kürtçe ilahi de seslendirdi.

        Klibi de daha önce Diyarbakır'da çekilen Kürtçe ilahi, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

        Konser sonunda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, sanatçı Zain'e plaket takdim etti.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu da katıldı.

        Konsere ailesiyle katılan Muhammet Furkan Melikoğlu, Maher Zain'in önceden takip ettikleri bir sanatçı olduğunu belirterek, ramazanda böyle etkinlikler düzenledikleri için belediyeye teşekkür etti.

        Mazhar Topçu, dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain'in kentte konser vermesinden memnuniyet duyduklarını aktararak, konserin çok güzel geçtiğini belirtti.

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