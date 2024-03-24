Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        İlçenin kırsal Uzunbahçe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.

        Öte yandan, olay yerindeki bir otomobilin camlarının, atılan taşlar ve sopa darbeleri nedeniyle kırıldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da akrabaların bahçeye giren hayvan kavgası: 5 yaralı
        Diyarbakır'da akrabaların bahçeye giren hayvan kavgası: 5 yaralı
        Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain Diyarbakır'da konser verdi
        Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain Diyarbakır'da konser verdi
        Diyarbakır'da oto boya dükkanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da oto boya dükkanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da oto boyama dükkanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilend...
        Diyarbakır'da oto boyama dükkanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilend...
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        BBP Genel Başkanı Destici, Diyarbakır'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Diyarbakır'da konuştu: