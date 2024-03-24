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        Diyarbakır'da oto boya dükkanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR'da 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki oto boya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 01:15 Güncelleme: 24.03.2024 - 01:20
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        Diyarbakır'da oto boya dükkanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        DİYARBAKIR'da 3'üncü Sanayi Sitesi’ndeki oto boya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi. 

        Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3’üncü Sanayi Sitesindeki bir oto boya dükkanında meydana geldi. İşçilerin boyama yaptığı esnada dükkanın bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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