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        Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:23
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        Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynartepe Mahallesi'nde bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aynı evde yaşadıkları öğrenilen Mehmet S. ve Sevda M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılacak incelemenin ardından cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

        Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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