Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aynı evde yaşadıkları öğrenilen Mehmet S. ve Sevda M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynartepe Mahallesi'nde bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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