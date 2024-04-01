Diyarbakır'da DEM Parti'li Küçük başkan seçildi; 13 ilçeyi DEM Parti, 4 ilçeyi AK Parti kazandı

DİYARBAKIR’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'nin Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi, 13 ilçede DEM Parti, 4'ünde de AK Parti kazandı.

Diyarbakır’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DEM Parti Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi. İlçe belediye başkanlıklarından 13'ü DEM Parti, 4'ü ise AK Parti'nin oldu. Ergani’de DEM Parti’li Şiyar Güldiken, Kayapınar’da DEM Parti’li Gülşen Sincar, Bağlar’da DEM Parti’li Siraç Çelik, Çınar’da DEM Parti’li Semra Akyüz, Yenişehir’de DEM Parti’li Safiye Akdağ, Dicle’de DEM Parti’li Haci Akengin, Sur’da DEM Parti’li Adnan Örhan, Bismil’de DEM Parti’li Mizgin Ekin, Kocaköy’de DEM Parti’li Mehmet Şık, Hani’de DEM Parti’li Besile Narin, Silvan’da DEM Parti’li Sevim Biçici, Lice’de DEM Parti’li Dilek Diyar Özer, Kulp’ta DEM Parti’li Fatma Ay, Çüngüş’te AK Parti’li Ali Suat Akmeşe, Çermik’te AK Parti’li Şehmus Karamehmetoğlu, Eğil’de AK Parti’li Fırat Seydaoğlu, Hazro’da AK Parti’li Fuat Mehmetoğlu seçimin galibi oldu.