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        Diyarbakır'da DEM Parti'li Küçük başkan seçildi; 13 ilçeyi DEM Parti, 4 ilçeyi AK Parti kazandı

        DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'nin Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi, 13 ilçede DEM Parti, 4'ünde de AK Parti kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:50
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        Diyarbakır'da DEM Parti'li Küçük başkan seçildi; 13 ilçeyi DEM Parti, 4 ilçeyi AK Parti kazandı
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        DİYARBAKIR’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'nin Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi, 13 ilçede DEM Parti, 4'ünde de AK Parti kazandı.

        Diyarbakır’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DEM Parti Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi. İlçe belediye başkanlıklarından 13'ü DEM Parti, 4'ü ise AK Parti'nin oldu. Ergani’de DEM Parti’li Şiyar Güldiken, Kayapınar’da DEM Parti’li Gülşen Sincar, Bağlar’da DEM Parti’li Siraç Çelik, Çınar’da DEM Parti’li Semra Akyüz, Yenişehir’de DEM Parti’li Safiye Akdağ, Dicle’de DEM Parti’li Haci Akengin, Sur’da DEM Parti’li Adnan Örhan, Bismil’de DEM Parti’li Mizgin Ekin, Kocaköy’de DEM Parti’li Mehmet Şık, Hani’de DEM Parti’li Besile Narin, Silvan’da DEM Parti’li Sevim Biçici, Lice’de DEM Parti’li Dilek Diyar Özer, Kulp’ta DEM Parti’li Fatma Ay, Çüngüş’te AK Parti’li Ali Suat Akmeşe, Çermik’te AK Parti’li Şehmus Karamehmetoğlu, Eğil’de AK Parti’li Fırat Seydaoğlu, Hazro’da AK Parti’li Fuat Mehmetoğlu seçimin galibi oldu.

        AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK KİMDİR

        Diyarbakır'da 1976 yılında doğdu. 1995'te İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Küçük, 2006 yılında Almanya'da Köln Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu. 2006-2011 yıllarında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi koordinatörlüğü, 2014-2016 yıllarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık ve meclis üyeliği yapan Küçük, 2016-2022 yıllarında çocuk ve kadın alanlarında sosyal çalışmacı olarak çalışmalar yürüttü. Küçük, evli ve 2 çocuk annesidir.

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