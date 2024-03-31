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        Diyarbakır'da oy verme işlemleri tamamlandı, sayıma geçildi (2)

        OYPUSULALARI YSK'YA TAŞINIYORDiyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla, sayımı yapılan oylar, güvenlik güçleri eşliğinde Yenişehir ilçesindeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına taşınıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 21:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:15
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        Diyarbakır'da oy verme işlemleri tamamlandı, sayıma geçildi (2)
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        OYPUSULALARI YSK'YA TAŞINIYOR

        Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla, sayımı yapılan oylar, güvenlik güçleri eşliğinde Yenişehir ilçesindeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına taşınıyor. Oy sayma işlemlerinin sürdüğü kentte, YSK binası önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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