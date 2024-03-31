Diyarbakır'da oy verme işlemleri tamamlandı, sayıma geçildi (2)
OYPUSULALARI YSK'YA TAŞINIYORDiyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla, sayımı yapılan oylar, güvenlik güçleri eşliğinde Yenişehir ilçesindeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına taşınıyor.
OYPUSULALARI YSK'YA TAŞINIYOR
Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla, sayımı yapılan oylar, güvenlik güçleri eşliğinde Yenişehir ilçesindeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına taşınıyor. Oy sayma işlemlerinin sürdüğü kentte, YSK binası önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.
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