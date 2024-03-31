Diyarbakır'da oy verme işlemleri tamamlandı, sayıma geçildi

DİYARBAKIR’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy verme işlemlerinin 16.00’da sona ermesiyle birlikte sayıma geçildi.

Diyarbakır’da saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi, 16.00'da sona erdi. Kentte kurulan 3 bin 963 sandıkta oy sayımı başladı. Kent merkezinde 6 bin 546, taşra ilçelerde 1467 polis, kırsalda ise 6 bin 325 jandarma, 3 bin 500 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 17 bin 838 polis, jandarma ve güvenlik korucusu görev aldı. Sayımın ardından oy pusularının bulunduğu zarflar, Yenişehir ilçesinde bulunan Yüksek Seçim Kurulu binasına getirilerek teslim edilecek.