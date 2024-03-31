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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:18
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Mahallede oy kullanma işlemi sürerken, iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, Emin Çelik hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si, atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

        Valilikten yapılan açıklamada ise Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 12 kişiden birinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

        Mahallede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olay bölgesinde Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığından 70 personel, 1'i helikopterle olmak üzere Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığından 3 tim (37 personel), Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanlığından da 4 jandarma komando timi (58 personel) müdahale için takviye gönderilmiştir. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük gayret gösterdiği bu süreçte, başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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