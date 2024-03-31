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        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:34
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        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

        Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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