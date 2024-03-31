Diyarbakır'da silahla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde silahla havaya ateş açan bir şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde silahla havaya ateş açan bir şüpheli gözaltına alındı.
Kurtuluş Mahallesi Meydan Parkı'nda, havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen S.T, silahla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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