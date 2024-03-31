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        Diyarbakır'da silahla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde silahla havaya ateş açan bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 01:21 Güncelleme: 31.03.2024 - 01:21
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        Diyarbakır'da silahla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
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        Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde silahla havaya ateş açan bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kurtuluş Mahallesi Meydan Parkı'nda, havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen S.T, silahla yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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