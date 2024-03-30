Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tuğrul A'nın (37) kullandığı motosiklet, ilçenin Sinek Köprüsü mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Tuğrul A. olay yerinde yaşamını yitirdi.
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