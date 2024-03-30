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        Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:34 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:34
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        Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Tuğrul A'nın (37) kullandığı motosiklet, ilçenin Sinek Köprüsü mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüs ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Tuğrul A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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