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        Diyarbakır'da tekme tokat kavga kamerada

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde iki grubun tekme tokat kavgasında 4 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:40
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        Diyarbakır'da tekme tokat kavga kamerada
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        DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde iki grubun tekme tokat kavgasında 4 kişi hafif yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişi, tekme ve yumruklu birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiye ayakta müdahale edildi.

        Cep telefonuyla kayda alınan kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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