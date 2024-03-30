Diyarbakır'da tekme tokat kavga kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişi, tekme ve yumruklu birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiye ayakta müdahale edildi.

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