Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı

Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde, TPAO’nun petrol arama faaliyeti yaptığı sahada, petrol boru hattında dün akşam saatlerinde sızıntı meydana geldi. Sızan petrol, Silvan ilçesinden de geçen Kamışlı Çay’ına karıştı. Şirket yetkililerince sahada onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Petrolün Dicle Nehri’ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

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