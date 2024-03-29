Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 500 ihtiyaç sahibi çocuğa giysi yardımında bulundu.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayının 15. gününde kutlanan "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de, toplam 500 yetim çocuğa bayramlık giysi aldıklarını belirtti.

Çocukların bayram sevincine ortak olmaya çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Geçmişten günümüze kadar uzanan yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin bir yansıması olarak gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikle, yetim çocukların bayrama sevinçle ve umutla girmelerini sağlama amacındayız."