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        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut ve şair İbrahim Sadri'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:07
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        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut ve şair İbrahim Sadri'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda, "Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, namaz üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

        Programda, şair İbrahim Sadri de sevilen şiirlerini seslendirdi.

        Program, plaket takdimi ile sona erdi.

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