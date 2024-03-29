Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda, "Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, namaz üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut ve şair İbrahim Sadri'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu.

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