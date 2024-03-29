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        Hırsızlık ve gasp şüphelilerine operasyonda 9 tutuklama; 1'i mutfak dolabında yakalandı

        DİYARBAKIR'da polisin hırsızlık ve gasp yapan şebekeye yönelik yaptığı 'Piyon' operasyonunda 1'i mutfak dolabında 9 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:40
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        Hırsızlık ve gasp şüphelilerine operasyonda 9 tutuklama; 1'i mutfak dolabında yakalandı
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        DİYARBAKIR’da polisin hırsızlık ve gasp yapan şebekeye yönelik yaptığı ‘Piyon’ operasyonunda 1’i mutfak dolabında 9 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık ve gasp yapan şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Mağdurların verdiği ifadeler üzerine merkez ilçeler Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir’de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları izlemeye alındı. 9 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

        Şüphelilerin hırsızlık ve gasp olaylarını silahla tehdit ederek yaptığını belirleyen polis ekipleri, ‘Piyon’ ismini verdiği eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i mutfak dolabında yakalandı. Şüphelinin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Çalıntı ziynet eşyaları ise bodrum katta bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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