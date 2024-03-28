Diyarbakır'da 'Murat Şenlikleri' başladı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Murat Şenlikleri' başladı. Şenliklere çevre illerden de gelerek katılan yüzlerce kişi hem piknik yaptı hem de ibadet etti.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Kumgölü Mahallesi Susamış Mezrası'nda 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak kutlanan ve 3 gün 3 gece süren 'Murat Şenlikleri', dün başladı. 29 Mart'a kadar sürecek şenliklere yüzlerce kişi katıldı. Şenliklere katılanlar Murat Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalıp, piknik yaptı, burada bulunan türbede dua edip, dörtnala at sürenlerin yaptığı gösteriyi izledi. Çalınan defler eşliğinde halay ve zikir çekildi. Kadınlar da ellerine kına yakarak, mum yaktı.