Diyarbakır'da 'Murat Şenlikleri' başladı
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Murat Şenlikleri' başladı.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Murat Şenlikleri' başladı. Şenliklere çevre illerden de gelerek katılan yüzlerce kişi hem piknik yaptı hem de ibadet etti.
Silvan ilçesine bağlı kırsal Kumgölü Mahallesi Susamış Mezrası'nda 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak kutlanan ve 3 gün 3 gece süren 'Murat Şenlikleri', dün başladı. 29 Mart'a kadar sürecek şenliklere yüzlerce kişi katıldı. Şenliklere katılanlar Murat Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalıp, piknik yaptı, burada bulunan türbede dua edip, dörtnala at sürenlerin yaptığı gösteriyi izledi. Çalınan defler eşliğinde halay ve zikir çekildi. Kadınlar da ellerine kına yakarak, mum yaktı.
TARİHÇESİ
İslam ordusunun ünlü komutanlarından Muaz Bin Cebel'e Silvan ve çevresinin fetih görevi verilir. Ordudaki sahabe komutanlarla bölgeye hareket edilmesiyle, Silvan'ın kuzey doğusunda bulunan Kumgölü köyü yakınındaki Murat Ovası'nda Bizanslılar pusu kurar. Pusuda şehit düşen Komutan Muaz ve beraberindekiler oraya defnedilir. Kesin tarihi bilinmemekle beraber 641 yılından beri kutlandığı rivayet edilen Murat Şenlikleri, bir panayır havasında geçiyor. Bu şenlikler Anadolu'nun en eski etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.
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