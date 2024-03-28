Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci hastanelik oldu (2)

TEMİZLİKMALZEMELERİNİ BİRBİRLERİNE DE SIKMIŞLAR

Diyarbakır'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerin çıkan gazdan etkilenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, öğrencilerin getirdikleri temizlik malzemelerini duvarlara ve birbirlerine sıktıkları belirtilerek, “İlimiz Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, 28.03.2024 Perşembe günü (Bugün) 4’üncü ders saatinde okul idaresinden izinsiz ve habersiz olarak okula temizlik malzemesi getirerek teneffüste sınıfı temizlemeye çalışmışlardır. Nöbetçi öğretmen olaya tanık olduğunda temizlik malzemelerini toplatmış, okul idaresine gerekli bilgilendirmede bulunmuştur. Öğrencilerimiz yapılan sözde temizlik sırasında duvarlara ve birbirlerine deterjan sıktığından boğaz ağrısı, öksürük, karın ağrısı, mide bulantısı gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başlayınca okula ambulans çağrılmış, öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmişlerdir. Hastanelerde ayakta yapılan tedavilerinin ardından öğrencilerimiz velileri kontrolünde taburcu edilmektedir. Ayrıca hiçbir öğrencilerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır” denildi.