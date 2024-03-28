Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci hastanelik oldu (2)

        TEMİZLİKMALZEMELERİNİ BİRBİRLERİNE DE SIKMIŞLARDiyarbakır'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerin çıkan gazdan etkilenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci hastanelik oldu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEMİZLİKMALZEMELERİNİ BİRBİRLERİNE DE SIKMIŞLAR

        Diyarbakır'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerin çıkan gazdan etkilenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, öğrencilerin getirdikleri temizlik malzemelerini duvarlara ve birbirlerine sıktıkları belirtilerek, “İlimiz Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, 28.03.2024 Perşembe günü (Bugün) 4’üncü ders saatinde okul idaresinden izinsiz ve habersiz olarak okula temizlik malzemesi getirerek teneffüste sınıfı temizlemeye çalışmışlardır. Nöbetçi öğretmen olaya tanık olduğunda temizlik malzemelerini toplatmış, okul idaresine gerekli bilgilendirmede bulunmuştur. Öğrencilerimiz yapılan sözde temizlik sırasında duvarlara ve birbirlerine deterjan sıktığından boğaz ağrısı, öksürük, karın ağrısı, mide bulantısı gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başlayınca okula ambulans çağrılmış, öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmişlerdir. Hastanelerde ayakta yapılan tedavilerinin ardından öğrencilerimiz velileri kontrolünde taburcu edilmektedir. Ayrıca hiçbir öğrencilerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler
        Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler
        Diyarbakır'da temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphes...
        Diyarbakır'da temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphes...
        Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci has...
        Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci has...
        Dicle'de hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi
        Dicle'de hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi
        Diyarbakır'da geri dönüşüm tesisinde "sıfır atık" temalı defile
        Diyarbakır'da geri dönüşüm tesisinde "sıfır atık" temalı defile
        Yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
        Yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor