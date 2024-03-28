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        Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci hastanelik oldu

        DİYARBAKIR'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerden 16'sı çıkan gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:27 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:30
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        Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci hastanelik oldu
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        DİYARBAKIR'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerden 16'sı çıkan gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; öğrenciler sınıfa getirdikleri temizlik malzemelerini birbirine karıştırdı. Bu sırada açığa çıkan gazdan 16 öğrenci etkilendi. Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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