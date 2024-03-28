Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu'nda 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 12'si, kimyasal temizlik malzemesinden etkilendi.

        Öğrencilerin boğaz, karın ve baş ağrısı ile öksürük ve mide bulantısı gibi şikayetlerini idareye iletmesi üzerine okula, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 12 öğrenci tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci has...
        Sınıfta temizlik malzemeleri karıştırılınca gaz açığa çıktı; 16 öğrenci has...
        Dicle'de hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi
        Dicle'de hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi
        Diyarbakır'da geri dönüşüm tesisinde "sıfır atık" temalı defile
        Diyarbakır'da geri dönüşüm tesisinde "sıfır atık" temalı defile
        Yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
        Yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
        Erdoğan: Kapımız teröristlere de örgütün güdümünde siyasetçilik oynayanlara...
        Erdoğan: Kapımız teröristlere de örgütün güdümünde siyasetçilik oynayanlara...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, partisinin Diyarbakır mitinginde konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, partisinin Diyarbakır mitinginde konuştu: