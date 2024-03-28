Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

Grup Yürüyüş ise sevilen ezgilerini seslendirdi, Filistin eserine ise çocuklar sahneden eşlik etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında yazar ve şair Kahraman Tazeoğlu ve Grup Yürüyüşü Diyarbakırlılarla buluşturdu.

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