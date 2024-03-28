Diyarbakırlı sporcular Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında derece elde etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında derece elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda eğitim gören Kuraş sporcuları, DBB Spor Kulübü bünyesinde kendi gelişimlerini pekiştirerek önemli dereceler elde etmeye devam ediyor.

DBB Kuraş sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu.