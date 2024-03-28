Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti.

Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, "Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anneler olarak buradayız. 20 yıl da geçse eylemimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

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