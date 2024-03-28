Eğil'de iftar programı düzenlendi

Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Volkan Hülür, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, AK Parti MKYK üyesi Ali Karakaş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı.

Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında verilen iftar yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.

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