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        Eğil'de iftar programı düzenlendi

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 21:54 Güncelleme: 28.03.2024 - 21:54
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        Eğil'de iftar programı düzenlendi
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında verilen iftar yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.

        İftar programı okunan dualarla sona erdi.

        Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Volkan Hülür, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, AK Parti MKYK üyesi Ali Karakaş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı.

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