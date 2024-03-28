Diyarbakır'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüyüş yaptı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için "Filistin'e İnsanlık Zinciri" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversite yerleşkesinde öğrenci işleri önünden başlayan ve tüm öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün öğrenci yaşam merkezi önünde sona erdiği belirtildi.

Yürüyüşün, öğrenci toplulukları tarafından Gazze'de yaşanan vahşete karşı Diyarbakır'dan güçlük bir ses çıkarmak adına yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: