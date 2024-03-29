Diyarbakır'da hırsızlık ve gasp operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini ve adresini tespit eden ekiplerce düzenlenen "piyon" adlı operasyonda, 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşları silahla tehdit ederek gasp ve hırsızlık yapan çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

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