Diyarbakır'da 3 tarihi çeşmede yeniden su akmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen restorasyon çalışmasıyla 3 tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığınca başlatılan restorasyon çalışmaları ile şehirdeki tarihi çeşmeler özgün yapıları korunarak yenileniyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil güncellemesi ve gruplandırma çalışması yapılan merkez Sur ilçesindeki Katırpınar, Yeşil ve Tahtalı Kastal Sokak çeşmelerini aslına uygun restore etti.