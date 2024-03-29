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        Diyarbakır'da 3 tarihi çeşmede yeniden su akmaya başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen restorasyon çalışmasıyla 3 tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:36
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        Diyarbakır'da 3 tarihi çeşmede yeniden su akmaya başladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen restorasyon çalışmasıyla 3 tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığınca başlatılan restorasyon çalışmaları ile şehirdeki tarihi çeşmeler özgün yapıları korunarak yenileniyor.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil güncellemesi ve gruplandırma çalışması yapılan merkez Sur ilçesindeki Katırpınar, Yeşil ve Tahtalı Kastal Sokak çeşmelerini aslına uygun restore etti.

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü de "Diyarbakır'da Su Çeşmeden İçilir" mottosuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında restorasyonu tamamlanan üç çeşmeye su bağlantılarını gerçekleştirdi.

        Yapılan çalışmaların ardından tarihi çeşmelerden yıllar sonra yeniden su akmaya başladı.

        Öte yandan, Elazığ Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kurtoğlu Çeşmesi'nde de restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından DİSKİ Genel Müdürlüğü içme suyu bağlantısı yaparak, çeşmeden yeniden su akmasını sağlayacak.

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