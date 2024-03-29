Ambulans helikopter, kalp krizi geçiren hasta için havalandı

DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Sakine Tuncer (70), ambulans helikopterle sevk edildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kulp ilçesinde yaşayan Sakine Tuncer göğsünde ağrı hissedince, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Tuncer’in, Diyarbakır’a sevk edilmesine karar verildi. Tuncer için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Tuncer, ambulans helikopterle alınarak Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine iniş yaptı. Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen Tuncer, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan Tuncer’in tedavisi sürüyor.