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        Serpme ağ boynuna dolanınca boğulma tehlikesi geçirdi

        DİYARBAKIR'da balık avlamak isterken boynuna serpme ağı dolanıp suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren Askeri Kaya (30), arkadaşları tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:10
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        Serpme ağ boynuna dolanınca boğulma tehlikesi geçirdi
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        DİYARBAKIR’da balık avlamak isterken boynuna serpme ağı dolanıp suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren Askeri Kaya (30), arkadaşları tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde Kocaköy ilçesinin kırsal Ambar Mahallesi’ndeki Ambar Çayı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla çayda balık avlayan Askeri Kaya’nın suya attığı serpme ağ, boynuna dolandı. Suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren Kaya’yı, arkadaşları çaydan çıkarıp kurtardı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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